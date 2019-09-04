Irak kuzeyinde 2 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA, -
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