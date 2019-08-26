Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:29 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
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