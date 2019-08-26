Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,


Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:29 Kaynak: DHA
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Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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