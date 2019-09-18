Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

46 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
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