Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
37 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
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