Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19.12.2020 15:37
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
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