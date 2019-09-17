Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:20 Kaynak: DHA
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