Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye- Ankara - ANKARA,
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