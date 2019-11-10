Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."


Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:46 Kaynak: DHA
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