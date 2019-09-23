Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. Sabah yapılan açıklamada bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:24 Kaynak: DHA
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