Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu
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Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
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