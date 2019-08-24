Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2'si kadın 4 PKK'lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:26 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2'si kadın 4 PKK'lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2'si kadın 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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