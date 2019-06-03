Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekatında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:42 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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