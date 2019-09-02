Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:59 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
ANKARA, -
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