Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA/DHA
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