Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 5 terörstin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 5 terörstin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" denildi. MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda, hava harekatlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Görüntü dökümü:

- Hava harekatı

Haber:  ANKARA,


Haftanin, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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