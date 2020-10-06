Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 5 terörstin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" denildi. MSB'nin Twitter hesabında yer alan paylaşımda, hava harekatlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Görüntü dökümü:
- Hava harekatı
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:32 - Kaynak: DHA
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