Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Irak kuzeyinde Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak kuzeyinde Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek" denildi.

ANKARA,


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:12 Kaynak: DHA
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