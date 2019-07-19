Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
57 dakika önce
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro istiyor! Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Uzungöl'deki gerginliğe ilişkin açıklama geldi