Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

