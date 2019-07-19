Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

57 dakika önce

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."


Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
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