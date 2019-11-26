Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek" denildi.


Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:11 Kaynak: DHA
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