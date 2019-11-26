Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek" denildi.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
Trump'tan, operasyonda DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi kovalayan köpeğe madalya Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 15:18:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]