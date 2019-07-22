Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:22 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."
ANKARA,
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