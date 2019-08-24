Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde pençe-3 harekatı başlatıldı
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Irak kuzeyinde pençe-3 harekatı başlatıldı

45 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığını açıkladı.

Irak kuzeyinde pençe-3 harekatı başlatıldı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı" denildi.


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:52 Kaynak: DHA
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