Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde pençe-3 harekatı başlatıldı
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Irak kuzeyinde pençe-3 harekatı başlatıldı

51 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığını açıkladı.

Irak kuzeyinde pençe-3 harekatı başlatıldı, System.String[]


Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesinde 'Pençe-3 Operasyon Planı' çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı. Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.
ANKARA,


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:55 Kaynak: DHA
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