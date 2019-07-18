Irak kuzeyinde Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve...
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Irak kuzeyinde Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.
Irak Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
kuzeyinde Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK
'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi
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