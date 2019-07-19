Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
2 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyinde Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında PKK
'lı teröristlere ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada "Hakurk
bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi" denildi.
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