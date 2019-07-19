Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi, System.String[]


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedefin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi" denildi.
ANKARA,


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
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