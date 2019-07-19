Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi (2)
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi (2)

1 saat önce

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT İLE İHA'LAR KULLANILDIMilli Savunma Bakanlığı, Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi (2), System.String[]

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT İLE İHA'LAR KULLANILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, komandoların Pençe Harekatıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürdüğü, hava harekatlarıyla da sınır ötesindeki terör hedeflerinin tek tek vurulmaya devam edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekatı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:10 Kaynak: DHA
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