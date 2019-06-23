Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA,