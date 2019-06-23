Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
ANKARA,
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