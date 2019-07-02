Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK
hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
- Ankara
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