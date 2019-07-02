Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:21 Kaynak: DHA
Zap bölgesi, Metina, Irak, PKK, Güncel
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