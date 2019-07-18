Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

2 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
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