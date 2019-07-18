Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
2 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK
bölücü terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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