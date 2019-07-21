Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
ANKARA, -
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