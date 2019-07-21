Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

31 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."


Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
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