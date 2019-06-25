Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

5 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak,  Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:55 Kaynak: DHA
Irak, PKK, Güncel
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