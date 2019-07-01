Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi
38 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:17 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK
hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
- Ankara
Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü
Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok
Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı!
Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu