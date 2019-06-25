Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, iki günde 9 terörist etkisiz hale getirildi (2)

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.

