Irak kuzeyinde pkk'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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