Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde pkk'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde pkk'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

55 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde pkk'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
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