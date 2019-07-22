Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi (2)
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Irak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi (2)

58 dakika önce

TOPRAK ALTINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altında mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Irak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi (2), System.String[]

TOPRAK ALTINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altında mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 adet RPG-8 anti-tank roketatar mühimmatı, 19 adet RPG-8 roketatar sevk fişeği, 200 adet doçka uçaksavar mühimmatı ve 720 adet doçka mühimmatı ele geçirildi" denildi.

Görüntü Dökümü:
-Toprak altından mühimmat çıkarılması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ANKARA,


Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:17 Kaynak: DHA
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