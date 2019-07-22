Irak kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi (2)
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TOPRAK ALTINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altında mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:17 Kaynak: DHA
TOPRAK ALTINDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altında mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 adet RPG-8 anti-tank roketatar mühimmatı, 19 adet RPG-8 roketatar sevk fişeği, 200 adet doçka uçaksavar mühimmatı ve 720 adet doçka mühimmatı ele geçirildi" denildi.
Görüntü Dökümü:
-Toprak altından mühimmat çıkarılması
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