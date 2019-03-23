Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

6 dakika önce

IRAK kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
IRAK kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

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