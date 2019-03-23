Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
IRAK kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
IRAK kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
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