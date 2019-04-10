Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

6 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Haber:  ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:43 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti Kırşehir'de Yeni Başkanlar, Eski Çalışanlara Araç Saydırıp Müdürlere Çöp Toplatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 13:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]