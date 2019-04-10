Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



Haber: ANKARA, -

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi

Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı

Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti

Kırşehir'de Yeni Başkanlar, Eski Çalışanlara Araç Saydırıp Müdürlere Çöp Toplatıyor