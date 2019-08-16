Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
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Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

16 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.


Ankara Sanayi Odası, Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:51 Kaynak: DHA
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