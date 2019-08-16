Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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