Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri İmha Edildi

Irak Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri İmha Edildi

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak Kuzeyinde Terör Örgütü Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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