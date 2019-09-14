Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve eyp imha edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:37 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.
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