Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve eyp imha edildi
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Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve eyp imha edildi

13 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve eyp imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.


ANKARA,


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:43 Kaynak: DHA
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