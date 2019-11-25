Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist...
Son Dakika Güncel Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist... - Son Dakika

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist...

6 saat önce

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist..., System.String[]

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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