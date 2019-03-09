Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

41 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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