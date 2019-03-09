Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi
41 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
kuzeyinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:44 Kaynak: DHA
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