Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:27 Kaynak: DHA

Kandil Dağı, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil! Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi! Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor Son Dakika! Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:35:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]