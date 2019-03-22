Irak Kuzeyindeki Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyi Kandil
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:27 Kaynak: DHA
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