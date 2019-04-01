Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyine Hava Harekatı

Irak Kuzeyine Hava Harekatı

12 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:31 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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