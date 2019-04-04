Irak Kuzeyine Hava Harekatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerın imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerın imha edildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.



ANKARA,

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